У Москві знову вимагають “гарантій для православних” в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито вважає за краще досягти цілей війни проти України за допомогою дипломатії. Водночас він повторив старі російські наративи про російську мову та православ’я.

Про це йдеться у статті Лаврова, яку оприлюднило МЗС Росії.

Серед іншого у статті йдеться про те, що Росія у питанні завершення війни в Україні нібито вважає за краще вдатися до дипломатії.

“Росія вважає за краще, щоб цілі “СВО” були досягнуті за допомогою дипломатії”, – написав Лавров.

Водночас він повторив старі російські наративи, які лунають з початку повномасштабного вторгнення до України про безпеку РФ, російську мову та православ’я.

“Для цього потрібно, щоб безпека Росії на західних рубежах, честь та гідність наших громадян та співвітчизників, включаючи їхнє право на рідну російську мову та православну віру, були надійно забезпечені. Не може бути мови про продовження західної військово-політичної та економічної експансії – це суперечить імперативам багатополярного світу”, – написав Лавров.

Він запевнив, що Москва не відмовляється від переговорів, однак звинуватив Європу в зацікавленості у поразці Росії.