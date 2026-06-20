У Дніпрі 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав зрадник, який був завербований спецслужбами рф

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора громадянина України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Прокурори у суді довели, що чоловік, проходячи службу в одній із військових частин на Дніпропетровщині, був завербований воєнною розвідкою рф та передавав ворогу відомості про військові об’єкти, переміщення Сил оборони і перевезення військових вантажів.

Він приховано фотографував службові документи з обмеженим доступом, передавав координати військової частини та іншу інформацію через Telegram. Ці дані ворог використовував для підготовки й коригування обстрілів.

Правоохоронці затримали його на території військової частини. Під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з рф.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.