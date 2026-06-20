Дональд Туск заявив, що польсько – український політичний конфлікт на руку москві

Прем’єр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського.

Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише “тішить Путіна і шокує наших союзників”.

“Завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння емоцій, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає в іншому місці”, – написав Дональд Туск.

Водночас він не уточнив, чи виконає необхідний з його боку процедурний крок для затвердження такого рішення.