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На Львівщині прикордонники викрили спробу ввезення ретро “Мерседеса” під виглядом гуманітарної допомоги

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до На Львівщині прикордонники викрили спробу ввезення ретро “Мерседеса” під виглядом гуманітарної допомоги

У ході перевірки транспортних засобів у пункті пропуску “Угринів” прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці, за попередньою інформацією оперативних співробітників загону викрили схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги.

Зокрема, виявлено транспортний засіб Mercedes 1982 року випуску, що прибув з Литви. Відповідно до поданих документів, автомобіль прямував до одного з благодійних фондів у місті Чугуїв, Харківської області. Проте в ході перевірки з’ясувалося, що вказаний фонд не дає підтвердження про очікування даного транспортного засобу.

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Орієнтовна вартість виявленого автомобіля становить 1,2 млн гривень.

За фактом правопорушення складено відповідний протокол. Транспортний засіб вилучено на склад митниці.

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