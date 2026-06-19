На Львівщині прикордонники викрили спробу ввезення ретро “Мерседеса” під виглядом гуманітарної допомоги

У ході перевірки транспортних засобів у пункті пропуску “Угринів” прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці, за попередньою інформацією оперативних співробітників загону викрили схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги.

Зокрема, виявлено транспортний засіб Mercedes 1982 року випуску, що прибув з Литви. Відповідно до поданих документів, автомобіль прямував до одного з благодійних фондів у місті Чугуїв, Харківської області. Проте в ході перевірки з’ясувалося, що вказаний фонд не дає підтвердження про очікування даного транспортного засобу.

Орієнтовна вартість виявленого автомобіля становить 1,2 млн гривень.

За фактом правопорушення складено відповідний протокол. Транспортний засіб вилучено на склад митниці.