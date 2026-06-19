На Закарпатті повідомили підозри причетним до привласлення величезної території Карпат у власність Віктора Медведчука(ВІДЕО)

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику обласного і трьом керівникам районних лісомисливських господарств, екс голові Воловецької райдержадміністрації, а також директору фірми у схемі незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу.

Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, на якому незаконно збудовано дачу «Ведмежа Діброва» для держзрадника Віктора Медведчука. Згідно розрахунків ДП «Ліси України» вартість земель складає 2,5 млрд грн.

Частину цієї території ще у 2013 році було передано приватній компанії у довгострокове тимчасове користування для рекреаційних потреб. Тоді йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу для футбольного клубу, проте землі фактично опинилися під контролем родини олігарха, яка використовувала їх для власного відпочинку.

За даними слідства, службові особи лісомисливських господарств, достовірно знаючи про цільове призначення цих земель, погодили та уклали договір, який дозволив використовувати державний ліс в рекреаційних цілях.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що фактично було самовільно захоплено та огороджено парканом понад 220 гектарів лісу. Загальна довжина огорожі становить близько восьми кілометрів.

На цій території для особистих потреб підсанкційної родини олігарха було збудовано маєтки загальною площею близько 2800 кв. м, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж на п’ять автомобілів та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства. Таким чином державний ліс фактично використовувався як закрита приватна рекреаційна зона.

Окремо встановлюється роль посадових осіб, які в різні роки відповідали за охорону та раціональне використання лісових ресурсів на цій території.

Залежно від ролі кожного з підозрюваних їм інкриміновано самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Із листопада 2025 року маєток “Ведмежа діброва” переданий АРМА в управління приватній компанії. За результатами незалежної оцінки, у грудні 2024 року вартість комплексу становила понад 493,5 мільйона гривень.