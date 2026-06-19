Зеленський зробив Лукашенку останнє попередження

Президент Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашекно має демонтувати ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по Україні – а якщо це не буде виконано, то Україна зробить це самостійно.

Зеленський зазначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення з території Білорусі летіли ракети, які вбивали українців.

“Тоді він (Лукашенко. – Ред.) також дзвонив і вибачався, і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив”, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в п’ятницю в Києві.

Глава держави зазначив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну і той зараз “розуміє, що Україна буде відповідати”.

“Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку”, – сказав президент України.

Зеленський висловив переконання, що Лукашенку буде достатньо тижня, щоб зробити це.

“Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми”, – сказав він.

Також президент України переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.