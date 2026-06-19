fbpx
Без категорії

Затримано українського військового, який, перебуваючи в російському полоні, знущався над іншими українськими військовополоненими

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Затримано українського військового, який, перебуваючи в російському полоні, знущався над іншими українськими військовополоненими

Військова контррозвідка Служби безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на старшого стрільця Національної гвардії України, який, перебуваючи у полоні російської федерації, знущався над іншими полоненими українцями.

За матеріалами справи, потрапивши у полон до рашистів у червні 2022 року, військовий пішов на співпрацю з ворогом. За це його призначили так званим «завгоспом» 2-го поверху бараку № 8 у «Калінінській виправній колонії № 27» у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

Читайте також:  Приховав автопарк і доходи родини - експосадовцю РТЦК та СП повідомлено про підозру

На «посаді» фігурант жорстоко поводився із іншими військовополоненими. Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження.

Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У березні 2025 року фігуранта було звільнено у межах обміну військовополоненими між Україною та рф. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант знаходився в російській тюрмі.

Читайте також:  Лукашенко погрожує Україні та натякнув на удар по АС

Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового виявлено смартфон із доказами його злочинів.

На підставі задокументованих фактів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Переглядів: 7

Читайте також: