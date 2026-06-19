Затримано українського військового, який, перебуваючи в російському полоні, знущався над іншими українськими військовополоненими

Військова контррозвідка Служби безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на старшого стрільця Національної гвардії України, який, перебуваючи у полоні російської федерації, знущався над іншими полоненими українцями.

За матеріалами справи, потрапивши у полон до рашистів у червні 2022 року, військовий пішов на співпрацю з ворогом. За це його призначили так званим «завгоспом» 2-го поверху бараку № 8 у «Калінінській виправній колонії № 27» у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

На «посаді» фігурант жорстоко поводився із іншими військовополоненими. Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження.

Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У березні 2025 року фігуранта було звільнено у межах обміну військовополоненими між Україною та рф. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант знаходився в російській тюрмі.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання військового виявлено смартфон із доказами його злочинів.

На підставі задокументованих фактів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу України (насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.