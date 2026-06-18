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У Чехії чоловік, який кричав «усіх українців треба вбити» та напав з ножем на перехожого, отримав 15 років ув’язнення

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Чеський апеляційний суд посилив покарання чоловіку, який скоїв напад на вокзалі, помилково вважаючи своїх жертв українцями.
За даними слідства, почувши російську мову, він почав агресивно ображати групу людей та вигукувати антиукраїнські гасла. Згодом повернувся з ножем і напав на них. Внаслідок атаки тяжкі поранення отримав громадянин Білорусі, якого нападник також вважав українцем.
Потерпілий вижив завдяки оперативній медичній допомозі.
Спочатку суд призначив нападнику 12 років ув’язнення, однак апеляційна інстанція збільшила термін до 15 років. Судді дійшли висновку, що злочин був вчинений з мотивів ненависті до українців, що стало обтяжуючою обставиною та підставою для суворішого вироку.

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