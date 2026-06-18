Екзотичний «зоопарк» у багажнику: у «Краківці» виявили 77 плазунів, павуків та комах

Незвичну «знахідку» виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець». Під час огляду автомобіля Kia, яким керував 37-річний житель Рівненщини, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з оперативними співробітниками та працівниками митниці виявили пластикові контейнери з представниками екзотичної фауни.

У багажному відділенні транспортного засобу знаходилися павуки, плазуни та комахи загальною кількістю 77 екземплярів. Живі істоти переміщувалися через державний кордон без належних дозвільних документів.

За словами водія, тварини були «передачею», яку він отримав у Німеччині та мав доставити до Чернівців для подальшої передачі особі, яка займається утриманням та розведенням екзотичних тварин. Проте транспортування тварин та комах порушувало чинні вимоги щодо переміщення живих істот через кордон.

Виявлених екзотичних жителів тераріумів передано у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, де їм забезпечать відповідні умови утримання.