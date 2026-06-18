До України повернуто 522 тіла полеглих оборонців України

У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 522 тіла (останків) полеглих оборонців України.

Повернення загиблих стало результатом спільної та скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та інших складових сектору безпеки і оборони України.

За кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота, спрямована на те, щоб полеглі оборонці України були повернуті додому, а їхні родини отримали можливість гідно попрощатися з рідними.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл.

Служба безпеки України спільно з іншими державними органами продовжує роботу з повернення тіл полеглих оборонців України.

Вічна пам’ять загиблим Захисникам України.