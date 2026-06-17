ЄС запровадив санкції проти духівника Путіна

Європейський Союз запровадив санкції проти митрополита Сімферопольського та Кримського РПЦ Тихона (Георгія Шевкунова), якого вважають духівником Путіна та ймовірним наступником Патріарха Кирила. Водночас глава РПЦ, попри прогнози, до санкційного списку наразі не потрапив.

Крім того, під обмеження потрапили редакторка “Кримської газети” Марія Волконська, колишній дитячий омбудсмен Павло Астахов та Президентський фонд культурних ініціатив.

Під санкціями також опинилися блогер Кирило Федоров, журналіст та продюсер RT Documentary Ольга Кірій, оглядач RT та “Комерсанта” Ігор Мальцев та письменник Роман Антоновський.

Обмеження торкнулися низки судноплавних та логістичних компаній із росії, Китаю, Гонконгу, Туреччини, ОАЕ, Азербайджану та Ліберії. Загалом до оновленого списку ЄС додали понад 80 фізичних та юридичних осіб з Росії та інших країн.