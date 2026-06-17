У Запоріжжі судитимуть батька за зґвалтування рідної доньки

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного місцевого жителя.

Установлено, що впродовж 2024-2025 років обвинувачений, використовуючи безпорадний стан рідної доньки, систематично ґвалтував та розбещував дівчинку, залишаючись з нею наодинці.

Вперше це сталось у червні 2024 року, колі їй було 12 років. Чоловік застосовував фізичну силу і психологічне насильство щодо дівчинки, погрожуючи, що розповість нібито про її погану поведінку матері, яка може обмежити дозвілля дитини чи заборонити користуватись ґаджетами.

Вказані дії порушили нормальний фізичний, психічний і соціальний розвиток дитини, що призвело до змін в емоційному стані та індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному її функціонуванню. Через це дівчинка наважилася розповісти матері про знущання лише у грудні 2025 року. Жінка одразу звернулася до правоохоронних органів. Тоді ж чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів суд обрав обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Свою вину обвинувачений не визнає.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.