Це сталося вдень 10 червня на тлі критичних проблем із логістикою, які загострилися після нашого ураження Чонгарського мосту.

Йдеться про Мункуєва Бато Валерійовича (21.01.1990 р. н.) із села Усть-Кіран Кяхтинського району Бурятії. У ЗС РФ він служив щонайменше з 2015 року. На початку 2026 року Мункуєв отримав звання майора та очолив МСБ(Ш), але тішився підвищенню лише пів року. Нерви окупанта здали через постійний тиск вищого командування, яке вимагало виконання наказів, але повністю провалило забезпечення підрозділу пальним та підкріпленням.

Кіберфахівці Центру мультидоменних операцій “Фаланга” 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475-го ОШП “CODE 9.2” глибоко обізнані про плани ворога та чітко бачать наслідки наших спільних операцій.