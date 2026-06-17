За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час «побачення з дівчиною»

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки тюремний строк отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці теракту в Києві.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом помічник шеф-кухаря місцевого ресторану, який готував підрив воїна Національної гвардії України.

Для виконання завдання ворога агент придбав скутер, заклав у нього саморобну бомбу і залишив в одному з дворів у Дніпровському районі столиці.

Потім російські спецслужбісти виманили військового на місце запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною із чату знайомств.

Коли чоловік прибув на місце зустрічі, рашисти від імені віртуальної «знайомої» надіслали йому повідомлення, щоб він взяв зі скутера ключі нібито від її квартири.

Не побачивши у замку запалювання ключів, військовий швидко відійшов від замінованого транспортного засобу і тим самим врятував своє життя.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до вчинення підпалів на півночі України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» одразу після спроби знищення авто Сил оборони.

Під час обшуку в затриманого вилучено компоненти до саморобного вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на гру рф.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.