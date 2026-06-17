ДЕСС закликала духовенство і вірян УПЦ МП порвати з Москвою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вкотре закликала ієрархів, духовенство, ченців і черниць, мирян УПЦ МП вийти зі складу Московського Патріархату, який виправдовує зло, дітовбивство і богохульство.

“Ілюзії тих, хто сподівався, що лавру росіяни не обстрілюватимуть, що мощі преподобних Печерських стануть для них «червоною лінією» та що є місця, які лишаються сакральними навіть для російських варварів, котрі послідовно втрачають людську подобу, – усі ці ілюзії вщент розбиті в ніч на 15 червня.

Закликати до совісті загарбників – марно. Чекати на осудження злочину чи, бодай, на співчуття від патріарха Кирила – щонайменше, наївно. Особа, чиє ім’я дотепер підносять як «Отця і Господина» в деяких храмах України, «не помітила» вбивства понад 800 українських дітей, сотень зруйнованих храмів, замордованих священників, у тому числі і тих, хто до кінця свого земного життя вважав його першоієрархом”, – йдеться в повідомленні.

Тому Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вкотре закликає священоначалля, духовенство, ченців і черниць, мирян Української Православної Церкви вийти зі складу Московського патріархату, який давно уже виправдовує зло, дітовбивство і богохульство.

“Подумайте лише, чи може православний християнин у будь-який спосіб бути пов’язаним із організацією, яка прямо закликає знищити нас, українців різного етнічного походження, без огляду на наші погляди і переконання? Чи не настав час на п’ятому році повномасштабної війни, яку із ентузіазмом благословляє і блюзнірськи прославляє Московський Патріархат, сказати йому рішуче «ні»?

Браття і сестри українці – вірні Української Православної Церкви! Вас брутально і безперервно обманюють, коли стверджують, що Українська держава хоче конфіскувати ваші храми і майно. Усе, що вимагає Українська держава від Української Православної Церкви – це вийти зі складу Московського Патріархату, який хоче знищити усіх нас. Неправдою є те, що держава вимагає від Української Православної Церкви стати частиною іншої Церкви; змінити юліанський календар на новоюліанський, заборонити церковнослов’янську мову, зрадити старим звичаям. Ви самі бачите, де є зло, яке вже не ховається, але ще вражаюче лицемірно заявляє, що іде захистити вас.

Впевнені, що лаврські святі будуть свідками і чергового відновлення Успенського собору, який уже відбудовувався після гітлерівської навали, торжества справжньої духовности, а не спотвореного великодержавного, шовіністично-імперіалістичного марновірства і нашої, української, Перемоги”, – закликають в ДЕСС.