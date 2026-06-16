Як Булгаков “скомуніздив” сюжет роману “Майстер і Маргарита”

Український письменник Юрій Винничук вважає, що у своїй творчості Михайло Булгаков запозичив образи і сюжетні лінії у інших письменників.

Зокрема, на сторінках інтернет-видання “Збруч” він написав: “Людина, начитана в світовій літературі, легко побачить всю вторинність роману “Майстер і Маргарита”.

Так, Юрій Винничук переконаний, що образи та сюжети його творів запозичені у зарубіжних класиків.

“Чому француз повинен захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів той запозичив з роману П’єра Мак Орлан “Нічна Маргарита”, виданого в Москві в 1927? Головні герої тут професор Георг Фауста, який продав душу дияволу (таємничому Леону, який, звичайно, кульгає) і завдяки цьому перетворився на молодика, і руда красуня Маргарита. Прийде в голову французу і роман Олександра Дюма “Жозеф Бальзамо”, – вважає письменник.

“Американець, читаючи Булгакова, одразу згадає “Таємничого незнайомця” (1898) Марка Твена, особливо бал і загальні філософські ідеї. Німецький читач помітить безліч ремінісценцій з роману Густава Майрінка “Ангел Західного вікна”, а хтось ще більш начитаний, буде просто ошелешений дивовижними збігами з “Пригодами авантюриста Гуго фон Габенихта” класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут є і теологічні дискусії, схожі на ті, що велися на Патріарших, і версія про те, що Ісус був містифікатором, а справжнє його ім’я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і відрізані заради розваги голови, та зникаючі гроші і жінка на кабані, і польоти відьом”, – стверджує Юрій Винничук.

Юрій Винничук – український літератор. Пише прозу, поезію, займається перекладами і складанням літературних антологій, є головним редактором видавництва “Піраміда” (з 2000 року), віце-президентом Асоціації українських письменників (з 2004 року).

Його твори перекладалися в Англії, Аргентині, Білорусі, Канаді, Німеччині, Польщі, Росії, Сербії, США, Франції, Хорватії, Чехії. За казками зняті 2 мультфільми. Автор перекладів з кельтських, англійської, слов’янських мов. Окреме видання: Богуміл Грабал “Божевільні” (2003), Груші в тісті (2010).

Двічі переможець конкурсу BBC за кращу українську книгу в 2005, за роман “Весняні ігри в осінніх садах”, і 2012 – “Танго смерті”.