“УП” – розкриває нові подробиці ліквідації радника Януковича Андрія Портнова

«18 травня 2025 року абонентський номер Вєлі Азізова був зафіксований у Королівстві Іспанія. Туди він прибув з території Німеччини транзитом через Францію і перебував там до 14:09 21-го травня. Саме того дня, приблизно о 09:15, біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон поблизу Мадрида було вбито Андрія Портнова. Український експолітик мешкав неподалік, а в згаданій школі навчалися його діти.

За словами джерел УП у правоохоронних органах, після того, як слідство вийшло на затриманого в Німеччині Олександра Азізова та його брата Вєлі Азізова, якого підозрюють у співучасті у вбивстві, вдалося швидко встановити їхні телефонні номери та реконструювати маршрути пересування.

Якщо українські номери Олександра на той момент уже втратили актуальність, то український номер Вєлі Азізова продовжував використовуватися, що дало змогу відстежити його переміщення.

Дані цих переміщень, які є в розпорядженні українського слідства, свідчать, що Вєлі Азізов прибув до Іспанії за три дні до вбивства Портнова і залишив країну о 14:09, тобто через 5 годин з моменту злочину.

21 травня о 14:09 абонентський номер виїхав за межі Королівства Іспанії та транзитом через Францію о 02:15 наступного дня прибув до Німеччини, де о 06:48 Азізов В.А. вимкнув мобільний номер.

Вже наступного дня після вбивства, 22 травня, о 09:12 телефон Вєлі Азізова був зафіксований на території Туреччини. Це може свідчити про те, що після повернення з Іспанії до Німеччини він майже одразу вилетів до Туреччини ранковим рейсом. Скільки саме часу Азізов перебував у Туреччині, слідству наразі не відомо.

Водночас 5 червня, через два тижні після вбивства Андрія Портнова в передмісті Мадрида, абонентський номер Вєлі Азізова зафіксували вже на території Росії».

Протягом останнього року “Українська правда” продовжувала вивчати як обставини вбивства Портнова, так і особливості складних стосунків юриста з представниками двох, надто сильно переплетених в українських реаліях середовищ – бізнесу та політики.

Про будинок, подарований бізнесменом Андрієм Веревським, складні стосунки з Андрієм Єрмаком, зустріч із Тимуром Міндічем та стеження за Портновим – у нашому новому матеріалі за посиланням у першому коментарі.