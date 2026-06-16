Незадовго до вбивства художник жалівся на погрози від «російських патріотів» після акції з карикатурами Путіна та Сталіна в Берліні.

2021 року він виїхав до Польщі, рятуючись від переслідувань з боку Кремля.

У Польщі був убитий художник і критик російської влади Семен Скрепецький (справжнє ім’я — Роберт Кузовков). ЗМІ пишуть, що близько 10-ї ранку в житловому комплексі в місті Бяла-Підляська в Польщі сталася стрілянина, внаслідок якої й був убитий Семен Скрепецький.

За даними місцевого ЗМІ, убивць могло бути кілька: таксист, який їх підвозив, був затриманий поблизу білоруського консульства та дав покази. 12 червня Семен Скрепецький провів акцію у Берліні біля посольства РФ, де ходив у личаках і з прив’язаним до штанів прапором РФ, несучи картину зі Сталіним, який вигодовує Путіна. У своїй творчості Скрепецький постійно висміював як владу РФ, але при цьому зосереджувався, зокрема, на Рамзані Кадирові. Тож ворогів на Росії в нього було достатньо.

Водночас варто нагадати, що грецькі та литовські силовики нещодавно знешкодили групу найнятих РФ кілерів, які мали намір убити башкирського активіста Руслана Габбасова, що проживає в Литві, та литовця Валдаса Барткявічюса, відомого своїми антиросійськими акціями та підтримкою України. І це ще раз доводить, що Росія системно намагається вбивати тих, кого вважає загрозою або хто дратує Кремль.

Якби Польща займалася виявленням і зачисткою російської агентури на своїй території, а не влаштовувала істерію навколо УПА, то цьому злочину можна було б запобігти. А так надто багато російської агентури сьогодні безперешкодно вештається польською землею.