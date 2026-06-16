«Альфа» СБУ запрошує медичних фахівців до своєї команди(ВІДЕО)

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ шукає лікарів, насамперед хірургів та анестезіологів, молодший медичний персонал, а також водіїв медичної евакуації.

Твої задачі як медика:

надання невідкладної медичної допомоги пораненим

проведення анестезії та стабілізація стану пацієнтів

проведення хірургічних втручань різної складності

супровід і догляд за пораненими до передачі на наступний етап евакуації

Твої задачі як водія медеваку:

проведення евакуаційних заходів

керування спеціалізованими автомобілями медичної евакуації

обслуговування та контроль технічного стану медеваків

Що пропонують:

службу за контрактом або мобілізацією

якісну підготовку та найкраще спорядження

підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом

роботу в команді професіоналів, де кожен виконує критично важливу місію

Заповнюй анкету на сайті alfa.ssu.gov.ua або дізнавайся більше про відбір за номером 4444 (дзвінки безкоштовні).