fbpx
Без категорії

«Альфа» СБУ запрошує медичних фахівців до своєї команди(ВІДЕО)

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до «Альфа» СБУ запрошує медичних фахівців до своєї команди(ВІДЕО)

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ шукає лікарів, насамперед хірургів та анестезіологів, молодший медичний персонал, а також водіїв медичної евакуації.

Твої задачі як медика:

▪️ надання невідкладної медичної допомоги пораненим

▪️ проведення анестезії та стабілізація стану пацієнтів

▪️ проведення хірургічних втручань різної складності

▪️ супровід і догляд за пораненими до передачі на наступний етап евакуації

Читайте також:  На Сумщині путінські антихристи знищили православний храм початку ХІХ століття

Твої задачі як водія медеваку:

▪️ проведення евакуаційних заходів

▪️ керування спеціалізованими автомобілями медичної евакуації

▪️ обслуговування та контроль технічного стану медеваків

Що пропонують:

▪️ службу за контрактом або мобілізацією

▪️ якісну підготовку та найкраще спорядження

▪️ підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом

▪️ роботу в команді професіоналів, де кожен виконує критично важливу місію

Читайте також:  Поліція Львівщини розповіла чому мігранти були українців: громадянське суспільство вимагає масових депортацій (ВІДЕО)

Заповнюй анкету на сайті alfa.ssu.gov.ua або дізнавайся більше про відбір за номером 4444 (дзвінки безкоштовні).

Переглядів: 4

Читайте також: