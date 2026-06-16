«Альфа» СБУ запрошує медичних фахівців до своєї команди(ВІДЕО)

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ шукає лікарів, насамперед хірургів та анестезіологів, молодший медичний персонал, а також водіїв медичної евакуації.
Твої задачі як медика:
надання невідкладної медичної допомоги пораненим
проведення анестезії та стабілізація стану пацієнтів
проведення хірургічних втручань різної складності
супровід і догляд за пораненими до передачі на наступний етап евакуації
Твої задачі як водія медеваку:
проведення евакуаційних заходів
керування спеціалізованими автомобілями медичної евакуації
обслуговування та контроль технічного стану медеваків
Що пропонують:
службу за контрактом або мобілізацією
якісну підготовку та найкраще спорядження
підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом
роботу в команді професіоналів, де кожен виконує критично важливу місію
Заповнюй анкету на сайті alfa.ssu.gov.ua або дізнавайся більше про відбір за номером 4444 (дзвінки безкоштовні).