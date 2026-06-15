У російському полоні загинув захисник Маріуполя Микола Бруєв

Стало відомо про загибель у російському полоні українського військовослужбовця, захисника Маріуполя та бійця бригади «Азов» Миколи Бруєва з позивним «Бруша».

Про смерть воїна повідомили його побратими. За їхніми словами, Микола Бруєв помер внаслідок катувань у російському полоні.

«На жаль, його смерть через катування підтвердилась», — написав побратим захисника на псевдо «Комбат».

На звістку про смерть Бруєва також відреагував захисник Маріуполя Дмитро Андрющенко. Він наголосив, що азовці досі залишаються в російському полоні та зазнають жорстокого поводження:

«Так ці покидьки продовжують знущатися над нашими воїнами».

Микола Бруєв долучився до війська у 2019 році та служив піхотинцем у лавах «Азову». Після завершення контракту він повернувся до цивільного життя, однак з початком повномасштабного вторгнення Росії добровільно знову став до лав захисників України та брав участь в обороні Маріуполя.