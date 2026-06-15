Увага! Розшукуються неповнолітні Христина та Станіслав Панкови!

Одеським районним управлінням поліції № 1 ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження 14-річної Христини Панкової та 13-річного Станіслава Панкова, які сьогодні, 14 червня, втекли з дитячого закладу в Київському районі міста.

Прикмети Христини Панкової: зріст 159 см, волосся каштанове, очі карі.

Була одягнена у джинси, сіру кофту.

Прикмети Станіслава Панкова: зріст 169 см, волосся темно-русяве, очі карі.

Був одягнений у сині джинси, білу футболку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінії 102 чи 112.