В Греції помер український футболіст￼

У віці 39 років помер відомий український футболіст В’ячеслав Шарпар.

Про це повідомила його мама Валентина. За її словами, трагедія сталася 2 червня — у його 39-й день народження.

Наразі тіло В’ячеслава перебуває в Греції, а родина займається складним процесом його повернення до України для поховання за християнськими традиціями.

«Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції.

Попереду складний шлях повернення додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.

Якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу», — написала мама В’ячеслава у соцмережах.

Протягом своєї кар’єри Шарпар грав за луцьку «Волинь», харківський «Металіст», полтавську «Ворсклу», київський «Арсенал», «Говерлу», а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.

У складі «Металіста» та «Ворскли» він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні він вигравав Суперкубок Молдови у складі «Шерифа» та чемпіонат Латвії з «Ригою». Також залучався до молодіжної збірної України U-21.