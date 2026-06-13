15 років ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дівчат

Апеляційний суд залишив без змін вирок жителю м. Дніпра, засудженому до 15 років позбавлення волі за злочини проти статевої свободи малолітніх дітей, зокрема дівчат 7 та 8 років.

Під час судового розгляду засуджений свою вину не визнавав та намагався оскаржити вирок. Однак прокурори в апеляції довели, що підстав для його скасування не має.

6 червня 2025 року суд першої інстанції визнав 77-річного чоловіка винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітніх (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

У 2023 році засуджений проживав зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадним станом дитини в силу її малолітнього віку, він неодноразово ґвалтував дівчинку.

Також доведено, що засуджений вчинив дії сексуального характеру стосовно 8-річної подруги потерпілої, яка прийшла в гості. Дитина одразу розповіла про скоєне батькам, які повідомили про це поліцію.

Після вироку першої інстанції чоловік подав апеляційну скаргу. Під час розгляду прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури довели, що доводи скарги безпідставні, всі докази вини є належними, допустимими та достатніми.

8 червня 2026 року апеляційний суд погодився з доводами прокуратури, відхилив скаргу засудженого та залишив вирок без змін.

Інформацію про чоловіка включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Призначене йому покарання є максимально можливим, оскільки, враховуючи вік засудженого, строк позбавлення волі не може перевищувати 15 років.