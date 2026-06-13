Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з Президентом США у Білому домі: що думають українці про цю зустріч

Увечері 12 червня спеціальна помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін опублікувала фото Усика з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Згодом чемпіон підтвердив зустріч, опублікувавши у соцмережах допис про візит до США. У тексті допису також сказано, що Усик відвідав Пентагон.

Про зміст їхньої розмови поки що нічого не відомо. Візит збігається з напередоднем 80-річчя Трампа — президент святкує його в неділю, 14 червня. До ювілею біля Білого дому облаштували майданчик для турніру UFC Freedom Fights 250.

Український чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик на зустрічі з президентом США у Білому домі 12 червня міг допомогти «завоювати» прихильність Дональда Трампа до України, вважають 27% опитаних слухачів Radio NV.

Більшість респондентів, 60%, висловили думку, що зустрічатися з Трампом слід виключно дипломатам. Ще 13% вважають, що Усику взагалі «небезпечно» було бачитися з президентом США, з урахуванням деяких заяв боксера.

В опитуванні Radio NV у суботу, 13 червня, взяли участь 1035 слухачів. Дослідження не є репрезентативним для населення України в цілому.