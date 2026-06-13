У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під Луганськом російські окупанти збили військово-транспортний літак Іл-76

На його борту перебували 49 українських військовослужбовців і добровольців. У тій трагедії не вижив ніхто.

Ця катастрофа стала однією з найтрагічніших сторінок початкового етапу російсько-української війни та символом ціни, яку Україна платить за свою свободу. Вже дванадцять років найкращі сини й доньки нашого народу боронять державу від московської орди, віддаючи за незалежність найдорожче — власне життя.

У 2026 році минає 12 років від початку оборони Луганського аеропорту — однієї з перших великих битв Війни за Незалежність України. Саме там українські воїни продемонстрували незламність, мужність і готовність захищати свою землю від російської агресії.

З метою вшанування пам’яті полеглих Героїв та збереження правди про події 2014 року в Києві відбудеться вулична виставка «Початок спротиву: оборона Луганського аеропорту».

Відкриття виставки 15 червня, 12:00

Сквер між виходом зі станції метро «Контрактова площа» (вул. Спаська) та пам’ятником Григорію Сковороді.

Виставка розповість про оборонців Луганського аеропорту, учасників Луганського майдану, волонтерів і цивільних, які стали частиною українського спротиву російській агресії.

Пам’ятаємо полеглих. Продовжуємо боротьбу.