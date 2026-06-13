У бою за Україну загинув поліцейський із Житомирщини Юрій Гулько

Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув майор поліції Юрій Гулько – командир взводу батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) Поліція Житомирської області. Йому було 42 роки.

Майже два десятиліття свого життя Юрій присвятив службі в органах внутрішніх справ. Розпочавши шлях у кримінальній поліції, він здобув повагу колег як принциповий, відповідальний та відданий справі правоохоронець. Працював оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського районного управління поліції.

Коли Україна потребувала захисників, Юрій без вагань став до строю. У липні 2024 року він приєднався до стрілецького батальйону поліції та відтоді виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту, мужньо боронячи державу від російського агресора.

Для побратимів і колег він назавжди залишиться людиною честі, сильним командиром, надійним товаришем і справжнім патріотом, який до останнього подиху залишався вірним Присязі та Україні.

Найважчий біль цієї втрати випав на долю його рідних. Без люблячого чоловіка залишилася дружина, без батька – 16-річний син і 21-річна донька, без сина – батьки. Їхній біль неможливо втамувати словами.

Керівництво та особовий склад Національної поліції України висловлюють щирі співчуття родині, друзям, побратимам і колегам загиблого.

Світла пам’ять мужньому воїну та поліцейському, який віддав своє життя за свободу і незалежність України.

Пам’ятаємо. Не забудемо. Не пробачимо.

Вічна шана Герою