Поліція Львівщини розповіла чому мігранти були українців: громадянське суспільство вимагає масових депортацій (ВІДЕО)

12 червня до Дрогобицького районного відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт площі Ринок у Дрогобичі між групою чоловіків, серед яких є іноземці.

На місце події негайно прибули наряди сектору реагування патрульної поліції та працівники Державної служби охорони. Правоохоронці встановили, що причиною інциденту стала порушення громадського порядку групою осіб.

Після того, як перехожі зробили їм зауваження, один із порушників — 22-річний громадянин України — став поводитися агресивно. Працівники поліції припинили протиправні дії.

Із заявами щодо вчинення кримінальних правопорушень учасники події до поліції не зверталися та претензій один до одного не висловлювали.

Водночас стосовно одного з учасників інциденту поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Дрогобицький районний відділ поліції