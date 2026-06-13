На Волині ТЦК скоїло напад на вантажівку ветерана російсько – української війни

Вчора зранку, 12 червня, у місті Володимир. Біля заправки «Укрнафта» на вулиці Ковельській їхала вантажівка. За кермом — водій сімейного бізнесу. Бізнес цей заснував ветеран війни, людина з інвалідністю. Машину купили за грантові гроші, і вона була завантажена швидкопсувним товаром — це і є заробіток сім’ї.

І тут цю вантажівку підрізають якісь люди в балаклавах. На автівках з іноземними номерами. Його переслідують, силою зупиняють, пускають у хід дубинки, ножі і сльозогінний газ.

Водій не тікає. Він зупиняється, показує їм документи. У людини законна відстрочка.

Це все робили співробітники Володимирського ТЦК. Потім керівництво ТЦК приїхало до сімейної фірми і не для того, щоб вибачитись, а для того, щоб вимагати, що вони полагодили ЇХ транспорт. Бо їхні машини «постраждали», поки вони ганялися за водієм. На питання, як це взагалі може бути законно, розвели руками і посміялись.