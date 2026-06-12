Приховав автопарк і доходи родини – експосадовцю РТЦК та СП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу Кропивницького РТЦК та СП.

Кримінальне провадження розпочато за матеріалами повної перевірки НАЗК, яка встановила суттєві розбіжності у поданій декларації.

За даними слідства, у щорічній декларації за 2024 рік, поданій у березні 2025-го, підполковник не відобразив майно та доходи своєї сім’ї.

Зокрема, у розділі «Цінне рухоме майно» не вказано три автомобілі, що перебувають у власності членів родини:

* Toyota RAV4 Hybrid (2021 р.в.) вартістю понад 1 млн грн;

* Volkswagen Touran (2014 р.в.) та Mitsubishi Eclipse Cross (2024 р.в.), зареєстровані на дружину, загальною вартістю близько 1,3 млн грн.

Також не задекларовано 200 тис. грн доходу дружини від продажу автомобіля Kia Cerato.

Загальна сума незадекларованих активів – близько 2,5 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Фактичне користування незадекларованими автомобілями підтверджено, зокрема, даними системи відеоспостереження «Безпечне місто».

Також встановлено, що під час попередньої перевірки НАЗК його декларації за 2023 рік уже фіксувалися порушення – тоді суд визнав його винним та наклав адміністративне стягнення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.