Львівських бізнесменів та експосадовця Міноборони підозрюють у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн￼

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом львівським бізнесменам та колишньому посадовцю Міністерства оборони України.

За даними слідства, підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні договорів із підконтрольними їм підприємствами.

Слідство встановило два епізоди надання неправомірної вигоди: перекази коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн та оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 441 тис. грн.

Матеріали провадження містять листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.

За даними слідства, винагороду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти договорів Міноборони з підконтрольними товариствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн. За цими контрактами передбачалося постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та спорядження для потреб оборони. На користь підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансів і оплат.

Львівським бізнесменам інкриміновано надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.

Крім того, з січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для потреб ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.