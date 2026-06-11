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Вторгнення Росії в Україну

СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику гру рф, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі

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  • Коментарі Вимкнено до СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику гру рф, який вербував українських дітей для диверсій і терактів в Одесі

Служба безпеки задокументувала злочини громадянина рф Артема Шмуля – співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який вербував неповнолітніх для вчинення терактів в Одесі.

Співробітники СБУ викрили 4-х його агентів у травні 2024 року на спробі підпалу двох військових авто в обласному центрі.

Як з’ясувало розслідування, замовлення російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним одеситів віком від 13 до 18 років.

У поле зору Шмуля вони потрапили під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

За обіцянку швидких «підробітків» фігуранти погодилися займатися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці у портовому місті.

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Встановлено, що за інструкцією російського «грушника» юнаки знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії.

Також вони фіксували загоряння на телефонні камери для «звіту» перед Шмулем, з яким контактували у месенджерах.

Перед виконанням цих завдань російський спецслужбіст давав агентам «тестові» завдання. Зокрема, змусив їх до розповсюдження провокативних листівок вулицями Одеси.

Під час обшуків у затриманих вилучено антиукраїнську наочність та смартфони із доказами роботи на гру рф.

Слідчі СБУ кваліфікували їхні злочини за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

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▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі Служба безпеки заочно повідомила про підозру Артему Шмулю. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму);

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (організація терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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