Під вартою перебуває підозрюваний у зґвалтуванні дитини, який намагався втекти за кордон

Встановлено, що 65-річний підозрюваний є власником місцевого магазину. Навесні цього року він звернувся до двох дівчаток 11-ти та 12-ти років, які жили неподалік, допомогти прибрати та розкласти товар. В обмін на допомогу обіцяв їх пригостити.

Коли дівчата впоралися із завданням, чоловік відвів 11-річну до чагарників та зґвалтував.

Родина потерпілої перебуває на обліку в службі у справах дітей як сім’я, діти в якій перебувають у складних життєвих обставинах. Мати дівчат, дізнавшись про злочин, звернулася до поліції лише згодом.

За цей час чоловік спробував виїхав із Запорізької області та хотів втекти за кордон. Правоохоронці затримали його у Кропивницькому.

Чоловіку інкриміновано ч. 4 ст. 152 КК України. За клопотанням Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя він перебуває під вартою.

Дівчатка перебувають у закладі охорони здоров’я для подальшого обстеження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.