Рашка 12 червня відзначає день росії. Традиційно цього дня у москві на красній площі влаштовували гучні святкування та великий концерт. Втім, цього року щось пішло не за планом.

Про це повідомляють росмедіа та різні Телеграм-ресурси.

Ресурс Msk1 повідомив, що традиційний концерт до дня росії, який безперервно відбувався 23 роки поспіль, на Красній площі скасовано. Шоу раніше анонсувала команда співачки-путіністки Надії Бабкіної. Зокрема, виступати мають й інші прихильники путіна — як от Лариса Доліна, Олександр Буйнов, а також хори, танцюристи та державні ансамблі.

Цьогорічний концерт перенесли до культурного центру «Мосрада» на Преображенській площі, яка менш ніж за 10 км від Красної площі.

Причина такого рішення невідома. Втім, раніше заходи у столиці, зокрема парад до Дня побєди проводили «в усіченому форматі» через загрозу атак безпілотників. Крім того, росЗМІ пишуть, що масові заходи в центрі Москви вже тривалий час відбуваються з певними обмеженнями.