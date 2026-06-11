Мешканця Полтавщини підозрюють у вбивстві військового на замовлення рф

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували для вбивства військовослужбовця ЗСУ.

Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб рф. За винагороду у 5 тис. грн він мав організувати отруєння 23-річного морського піхотинця.

Для цього спецслужби рф, використовуючи фейковий акаунт дівчини, налагодили спілкування з військовим та домовилися надіслати йому «подарунок». Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира.

Військовослужбовець отримав посилку та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації та виконання злочину.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.