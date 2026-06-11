Київ, Рига та Таллінн – дронова стіна Європи від путінських ординців￼

Володимир Зеленський 9 червня перебув з візитом у Таллінні, де відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії. З Латвією та Естонією він підписав дві важливі угоди.

З новим прем’єром Латвії Андрісом Кулбергсом Зеленський підписав Drone Deal, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій. Це вже шоста угода в такому форматі: раніше її уклали із Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Литвою, а в квітні розпочали роботу над Drone Deal з Нідерландами.

З прем’єром Естонії Крістеном Міхалом Зеленський підписав Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільний розвиток протиракетної оборони в Європі. Сторони також продовжують роботу над Drone Deal з Естонією, проєкт якої вже розглядає естонська сторона.

Наразі прямий військовий напад Росії на країни Балтії (Естонію, Латвію та Литву) вважається малоймовірним у найближчій перспективі, проте розвідки НАТО оцінюють таку загрозу як цілком реальну в майбутньому. Повномасштабне вторгнення залежить переважно від результатів війни в Україні та масштабів відновлення російської армії.

Естонська розвідка та інші офіційні відомства НАТО зазначають, що на даному етапі РФ не має достатніх сил для успішного бліцкригу на цьому напрямку. Аналітики вважають, що такий крок можливий лише після завершення війни в Україні та накопичення величезного контингенту.