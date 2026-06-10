Через лікарську халатність, не на війні а в серці української столиці помер військовослужбовець Кузнєцов Сергій

Після відносно легкого поранення уламками він був госпіталізований до КНП «Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги».

Мати військового неодноразово просила лікарів звернути увагу на те, що в сина росте температура і погіршується самопочуття. У відповідь чула: «А що ви хотіли, це поранення».

Сергій потрапив до лікарні з осколковими пораненнями ніг, живота та спини. Був при свідомості, йшов на поправку. Рани, які одразу почали лікувати, майже загоїлися. Натомість на поранення спини, за словами рідних, уваги так і не звернули. Хоча і сам боєць, і його мама постійно просили лікарів почати лікувати спину. Мати витратила більше 30 тис грн на купівлю ліків в аптеці лікарні …

Коли Сергій скаржився на біль, його переводили в реанімацію і вводили в сон. У суботу на світанку він подзвонив матері й сказав, що почувається дуже погано. Розповідав про тривожні передчуття і жахливі сни. Хвилювався за двох своїх котиків, які залишилися на фронті.

Допомогти йому було нікому. Настали вихідні.

У понеділок Сергію зробили кардіограму. За словами матері, лікарі відзначали, що серце працює добре. У вівторок вранці це серце зупинилося.

Лікарі лише розвели руками.

Двадцять днів боєць і його мати просили, благали, звертали увагу медиків на проблему. Служба супроводу бригади бачила, що подолати байдужість лікарні неможливо, і розпочала процедуру переведення Сергія до військового шпиталю.

До переводу він не дожив декілька годин.