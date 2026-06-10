Священник УПЦ МП освятив катівню окупантів у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську представники РПЦ провели обряд освячення установи, яку окупанти використовують для утримання та катувань українських військових і цивільних.

В обряді взяли участь протоієрей Віталій Житко та ієрей Ярослав Попов, які співпрацюють із так званою “Бердянською єпархією РПЦ”. Вони освятили адміністративну будівлю, службові кабінети, а також керівництво й персонал незаконної установи.

Інформацію про захід оприлюднила пресслужба псевдоуправління федеральної служби виконання покарань по Запорізькій області.

При цьому на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ МП Віталій Житко досі значиться серед діючих священнослужителів.

За інформацією журналістів, окупанти використовують цю установу з перших днів захоплення Бердянська. Тут утримують як українських військовополонених, так і цивільних громадян.

Колишні бранці розповідали про тривале утримання в ізоляції, відсутність доступу до душу та прогулянок, переповнені камери й постійний психологічний тиск. Також вони повідомляли про застосування фізичного насильства та тортур.

За даними розслідування, установу створили на базі державної установи “Приморська виправна колонія №145”. З липня 2023 року її очолює громадянин Росії, який раніше працював у пенітенціарній системі Республіки Хакасія.