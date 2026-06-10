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СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним москву￼

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  • Коментарі Вимкнено до СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним москву￼

Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, спецпризначенці «Альфи» СБУ уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково» у володимирській області рф. Відстань до цілей становить близько 700 км.

Основне призначення станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.

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Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

Ураження таких об’єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України.

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