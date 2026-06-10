На Прикарпатті затримали чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дітьми

На Прикарпатті викрито 65-річного жителя Івано-Франківська, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

За даними слідства, починаючи з 2022 року, чоловік регулярно приїжджав до одного із сіл області, де мав будинок для відпочинку. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховувалися діти.

Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Відомо про двох потерпілих хлопчиків. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років.

Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям.

Чоловіка затримали 6 червня. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Слідство встановлює інших можливих потерпілих, які могли постраждати від дій підозрюваного.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.