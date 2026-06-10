Два роки тому на Харківському напрямку загинув командир ОУН – Микола Коханівський

10 червня 2024 року на Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

У 2014 році Коханівський воював у Бахмуті. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж у Київській області, згодом брав участь у боях на Донеччині.

Микола є засновником і перший командир Добровольчого батальйону ОУН. У ЗСУ мав позивний «Буревій». У 2014 році став на захист територіальної цілісності України воюючи на фронті. Останнім часом був рядовим солдатом на Харківщині, поблизу Вовчанську.

Вічна пам’ять Герою України!