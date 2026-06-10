Внаслідок атаки ворожого дрона загинув поліцейський Чернігівщини Дмитро Лисенко

Сьогодні трагічно обірвалося життя капітана поліції Дмитра Лисенка — інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції.

Поліцейський присвятив службі в органах внутрішніх справ та Національній поліції майже 17 років життя. Свій професійний шлях він розпочав у 2009 році курсантом Харківського національного університету внутрішніх справ. Після завершення навчання проходив службу на різних посадах у підрозділах поліції Чернігівщини, а з січня 2024 року ніс службу у відділенні поліції № 2 (м. Сновськ). Був учасником бойових дій.

Сьогодні, перебуваючи поза службою, Дмитро загинув унаслідок атаки російського дрона на території Городнянської громади.

Колеги згадують його як відповідального, порядного та надійного поліцейського, справжнього професіонала своєї справи, який користувався заслуженою повагою серед колег і друзів.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині і донечці Дмитра, всім рідним і близьким.

Колектив поліції Чернігівщини глибоко сумує через непоправну втрату побратима.

Світла пам’ять. Назавжди в строю.