У районі Запоріжжя та Хортиці помітили червонокнижних осетрів

Риба не могла піднятися сюди понад пів століття через греблю Каховської ГЕС, яка заблокувала шлях з Чорного моря.Після руйнування дамби звільнилося 200 км історичного русла.

Осетри інстинктивно згадали предковічні маршрути й пішли вгору на нерест. Велетенську 1,5-метрову рибину нещодавно знайшли на березі Нижньої Хортиці, а військових та дайверів дедалі частіше дивують живі велетні у воді.

Ситуація ще крихка через коливання рівня води та бойові дії, але це неймовірний доказ -природа оживає всупереч усьому!