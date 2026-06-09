У Києві попрощалися з офіцерами поліції, які загинули в жахливій ДТП

Бондарчук та Будченко, були старшими лейтенантами й того дня виконували службові обов’язки.

За словами начальника поліції Києва Дмитра Шумейка в коментарі hromadske, у той день загиблі виконували звичайні поліційні обов’язки на вулицях міста. Один із них — Денис Будченко — лише нещодавно випустився з академії й мав плани продовжувати навчання.

Начальник управління поліції Києва в Солом’янському районі Ігор Леус, для якого загиблі були підлеглими, назвав їх «добросовісними молодими людьми, які тільки починали життя в поліції, постійно навчалися, були цілеспрямовані».

Дмитро Бондарчук народився в місті Боярка Київської області. Пройшов шлях від поліціянта управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції.