Колишній СБУшник зрадив присягу та пішов служити в фсб рф: яка доля полтавського Іуди?

Суд Полтави заочно впаяв 15 років сину колишнього заступника голови Полтавської ОДА — Андрію Іноземцеву.

Цей «майор СБУ» у 2014-му здав ФСБ понад 300 табельних пістолетів, здав особисті справи колег, а потім пішов штурмувати Донецький аеропорт на боці бойовиків. Після цього спокійно пішов служити в російський ФСБ.

Класична історія проросійської «ватної еліти» Полтавщини: батько маж умовний термін за колабораціонізм, а син — повноцінний зрадник з погонами. От такі діла…

А скільки ще таких живе поруч з нами