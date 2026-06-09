В Кривому Розі затримали “агентку”, яка продавала жінок у рабство: 16-річні дівчата серед потерпілих

Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури скерували до суду справу щодо 38-річної мешканки Кривого Рогу, яку обвинувачують в організації схеми торгівлі людьми під виглядом працевлаштування за кордоном.

У 2025–2026 роках жінка разом зі знайомим іноземцем підшукувала потерпілих серед тих, хто перебував у складних життєвих обставинах. Їм пропонували нібито легальну роботу за кордоном офіціантками або обслуговуючим персоналом у готелях із високою зарплатою.

Після виїзду за кордон ситуація змінювалася. За версією обвинувачення, жінок зустрічав спільник обвинуваченої, забирав у них документи, а надалі їх використовували для сексуальної експлуатації.

Гроші, отримані від цієї схеми, розподіляли між її учасниками. За даними слідства, обвинувачена отримувала понад половину доходу.

Серед потерпілих – неповнолітні. Зокрема, 16-річну дівчину, яка проживала з бабусею та перебувала у складних життєвих обставинах, завербували під обіцянки високого заробітку та організували її виїзд за кордон. Наразі її повернуто в Україну.

Ще одній 16-річній дівчині також запропонували аналогічну «роботу». Вона розповіла про це рідним, після чого ті звернулися до правоохоронців.

Обвинувачену затримали 14 квітня 2026 року в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона під вартою.

Її дії кваліфіковано за фактом торгівлі людьми.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.