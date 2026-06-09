Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків: троє людей загинули, понад 20 постраждали, серед них — діти

Вночі 9 червня російська армія вчергове атакувала Харківщину.

За даними слідства, по м. Чугуїв збройні сили рф завдали ракетного удару. Тип ракет наразі встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Ще шестеро людей постраждали.

Також ворог атакував Харків ударними безпілотниками, попередньо типу «Герань-2».

Щонайменше вісім влучань зафіксовано у Шевченківському районі міста. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, будівлю комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм, десятки автомобілів. Постраждали 16 людей. Серед них — хлопчик віком трохи більше одного року, а також дівчата 11 та 16 років. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих також вагітна жінка.

У Холодногірському районі безпілотники влучили по території підприємства та ремонтного цеху. Пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За процесуального керівництва відповідних окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).