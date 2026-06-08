ТОП-10 вакансій в Національній гвардії України

Національна гвардія України (НГУ) — це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС). НГУ забезпечує державну безпеку, громадський порядок, охорону критичної інфраструктури та безпосередньо бере участь у бойових діях проти агресора.

Радіотелефоніст групи радіозв’язку, бригада «Буревій» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Військовий водій, 18 Слов’янська бригада (Вся Україна), заробітна плата 55 000 – 125 000 гривень

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Телефоніст, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Бойовий медик, бригада «Буревій» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Спеціаліст з Arduino, бригада «Любарт» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Оператор НРК, 7 артилерійська бригада 2 корпусу НГУ «Хартія» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Гранатометник, бригада «Червона Калина» (Вся Україна), заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень

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Психолог, військова частина НГУ (Київська обл.), заробітна плата 23 000 – 54 000 гривень

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