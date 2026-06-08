СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві 5 червня

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки спільно із Нацполіцією по «гарячих слідах» затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі Києва. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.

За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, а також Запорізьке управління СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.