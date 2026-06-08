Партія Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії з понад 50% голосів

Станом на ранок 8 червня попередні результати виборів у Вірменії свідчать, що партія “Громадянський договір” прем’єр-міністра Нікола Пашиняна здобуває перемогу із понад 50% підтримки виборців.

Як свідчать дані, після підрахунку голосів із 1924 дільниць з 2005 партія Пашиняна набирає 50,07% голосів й отримує 64 депутатські мандати зі 105.

Друге місце посіла “Сильна Вірменія” з 23,35% голосів та 29 мандатами. Третім фінішував блок “Вірменія”, який заручився підтримкою 9,86% виборців і здобув 12 місць у парламенті.

Явка на виборах склала 58,97%, у голосуванні взяли участь майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих виборців.