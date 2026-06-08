Офіцер ГУР МО України Юсов прокоментував затримання кілера фсб, який мав вбити пана Андрія

Офіцер Генерального управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував гучну подію щодо затримання кілера, який був повинен його вбити на замовлення фсб рф.

Сьогодні правоохоронці повідомили, що змогли запобігти замаху на моє життя. Вже не вперше.

Я вдячний усім фахівцям, Департаменту карного розшуку, слідчим Головного слідчого управління нацполу, Офісу Генерального прокурора, всім складовим Сил Оборони причетним до цієї успішної спецоперації, які щодня дбають про безпеку наших громадян, і в цьому випадку також професійно спрацювали, вкотре зламавши плани ворога.

росія жорстока і підступна, її мішенню сьогодні може стати будь-який українець: і воїн на фронті, який щодня ризикує своїм життям, обороняючи країну, і звичайний мешканець українського міста, перебуваючи під терористичними ракетно-дроновими атаками.

Водночас цей черговий замах можна сприймати і як оцінку моєї діяльності в Головному управлінні розвідки і Координаційному штабі з питань полонених. Значить все робимо правильно і російським окупантам це дошкуляє.

Ще раз дякую всім, хто допоміг зберегти життя. Адже кожен зупинений подібний злочин – це в тому числі й зупинені ворожі злочини в майбутньому.

Тримаємо стрій, не дамо ворогу жодного шансу. Працюємо далі!